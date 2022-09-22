Lüksemburg nerede, yüzölçümü kaç? Lüksemburg nüfusu ne kadar, resmi dili ne?

LÜKSEMBURG NEREDE?

Resmi adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Orta Avrupa ile Batı Avrupa arasında sıkışmış küçük bir ülkedir. Başkenti Lüksemburg'dur. Denize kıyısı yoktur. Fransa, Belçika ve Almanya ülkeleri arasındadır. Başkenti, ülkeyle aynı adı taşıyan Lüksemburg'dur. Yüzölçümü yaklaşık olarak 2.586 kilometrekaredir.

Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir monark tarafından yönetilir. Lüksemburg, kişi başına düşen millî gelir ortalamasında IMF ve Dünya Bankası verilerine göre birinci sırada yer alır.