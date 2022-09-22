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Giriş Tarihi: 22.9.2022 17:04

Lüksemburg nerede, yüzölçümü kaç? Lüksemburg nüfusu ne kadar, resmi dili ne?

Milli Takım bu akşam Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Nüfusu ve yüzölçümü ile Lüksemburg sürekli aratılan ve şaşırılan ülkelerin başında geliyor. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanacak maç, 21.45’te başlayacak. Vatandaşlar Lüksemburg nerede, Lüksemburg yüzölçümü kaç sorularını yöneltiyor. Peki, Lüksemburg nüfusu ne kadar, resmi dili ne? İşte detaylar…

Lüksemburg nerede, yüzölçümü kaç? Lüksemburg nüfusu ne kadar, resmi dili ne?

Lüksemburg nüfusu ve yüzölçümü aratılıyor. Uluslar Ligi maçı bu akşam İstanbul'da oynanacak. Spikerler Lüksemburg yüzölçümü ve nüfusu hakkında bilgi verip durduğu için seyirciler Lüksemburg nerede, Lüksemburg para birimi gibi soruları yöneltiyor. İşte Lüksemburg nüfusu resmi dili nerede olduğu hakkında detaylar

LÜKSEMBURG NEREDE?

Resmi adıyla Lüksemburg Büyük Dükalığı, Orta Avrupa ile Batı Avrupa arasında sıkışmış küçük bir ülkedir. Başkenti Lüksemburg'dur. Denize kıyısı yoktur. Fransa, Belçika ve Almanya ülkeleri arasındadır. Başkenti, ülkeyle aynı adı taşıyan Lüksemburg'dur. Yüzölçümü yaklaşık olarak 2.586 kilometrekaredir.

Ülkede parlamenter temsilî demokrasi ile birlikte anayasal krallık sistemi vardır. Grandük unvanını taşıyan bir monark tarafından yönetilir. Lüksemburg, kişi başına düşen millî gelir ortalamasında IMF ve Dünya Bankası verilerine göre birinci sırada yer alır.

LÜKSEMBURG NÜFUSU KAÇ?

2019 verilerine göre 626.108 nüfusuyla Avrupa'nın en az nüfuslu ülkelerinden biridir. Şehir olan Lüksemburg'un nüfusu ise 124,528 bindir.

LÜKSEMBURG PARA BİRİMİ NE?

Lüksemburg'un para birimi EURO'dur.

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Lüksemburg nerede, yüzölçümü kaç? Lüksemburg nüfusu ne kadar, resmi dili ne?
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