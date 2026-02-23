Lüleburgaz’da 420 şehidin fotoğrafıyla “Kardeşlik Duvarı

Yaklaşık yedi yıldır profesyonel fotoğrafçılık yaptığını belirten Tunçkol, 100 metre uzunluğundaki duvarda 210'u Türkiye, 210'u ise Azerbaycan vatandaşı olmak üzere toplam 420 şehidin fotoğrafının bulunduğunu söyledi.

AÇILIŞA ŞEHİT AİLELERİ KATILDI

8 Eylül 2025'te açılışı yapılan anı duvarına Azerbaycan'dan şehit anneleri ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden ailelerin katıldığını ifade eden Tunçkol, "Ailelerin evlatlarının fotoğraflarını burada görmesi beni hem mutlu etti hem gururlandırdı. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu ölçekte ilk" dedi.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının her zaman güçlü olduğunu vurgulayan Tunçkol, özellikle Karabağ sürecinde Türkiye'nin verdiği desteğe dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tunçkol, "Karabağ'ın yeniden kazanılmasında Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği çok önemliydi. Kendisine minnettarız, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Tunçkol, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir" sözünü hatırlatarak iki ülke arasındaki dayanışmanın tarihsel bir bağ olduğunu söyledi.

AMAÇ: ŞEHİTLERİ UNUTTURMAMAK

Çalışmayı hem Türkiye hem Azerbaycan şehitlerinin unutulmaması ve iki ülke arasındaki kardeşliğin pekişmesi amacıyla yaptığını belirten Tunçkol, "Biz bugün şehitler sayesinde ayaktayız. Bu duvar hem vefa hem de kardeşlik mesajıdır" dedi. Tunçkol, benzer çalışmaların başka yerlerde de yapılmasını temenni ederek, "Şehitlerimizin mekânı cennet olsun" sözleriyle açıklamasını tamamladı.