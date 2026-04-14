Haberler Yaşam Haberleri Lüleburgaz’da feci iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 14.04.2026 00:22 Son Güncelleme: 14.04.2026 00:23

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde meydana gelen iş kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Bir fabrikada yaşanan kazada T.K. hayatını kaybederken, V.Y. ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında iş makinesine bağlı sepetin kayması sonucu işçilerden biri dengesini kaybederek yüksekten düştü. T.K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan V.Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. V.Y.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet savcılığı ve ilgili birimler kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Yaşanan acı olay, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazada ihmal olup olmadığı, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

