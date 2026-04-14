Lüleburgaz’da feci iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında iş makinesine bağlı sepetin kayması sonucu işçilerden biri dengesini kaybederek yüksekten düştü. T.K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan V.Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. V.Y.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet savcılığı ve ilgili birimler kazanın meydana geliş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Yaşanan acı olay, iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazada ihmal olup olmadığı, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.