Lüleburgazlı Şehidin Annesinden, "Vatan sağ olsun Bayrak Sağ olsun"

Şehidin baba ocağı olan 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak taziye ziyaretleriyle dolup taşarken, Lüleburgaz Belediyesi tarafından kurulan çadırda baba Nedim Karaca ve anne Nurdan Karaca taziyeleri gözyaşlarıyla kabul etti. Şehidin annesi Nurdan Karaca'nın ağıtları ise yürekleri dağladı: "Burgaz ayağa kalksın, dünya ayağa kalksın! Selam dursun Berkay'ıma, vatanına…"

Baba Nedim Karaca, oğlu ile kazadan bir gün önce konuştuğunu ve Berkay'ın Azerbaycan'dan hediye olarak "baba sen çayı seversin, sana çay aldım" dediğini anlattı. Gözyaşları içinde: "Düğününü yapacaktım, cenazesini yaptım… Oğlum annesine demiş ki 'Ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, dik duracaksın'…" dedi.

Ağabeyi Bünyamin Karaca ise kardeşiyle gurur duyduklarını ama acılarının tarifsiz olduğunu belirtti. Lüleburgaz, Trakya ve tüm Türkiye'nin yüreği yansa da, bir ağızdan yükselen tek cümle var, "Vatan sağ olsun." Şehidimiz Berkay Karaca'nın adı kalbimize, hatırası dualarımıza kazındı.