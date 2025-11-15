Lüleburgazlı Şehit Berkay Karaca’yı binlerce kişi dualarla uğurladı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer ve milletvekillerinin de katıldığı cenazede, şehit ailesiyle yakından ilgilenildi. Cuma namazına müteakip Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı, hüzün dolu anlara sahne oldu. Şehidin annesi Nurdan Karaca, babası Nedim Karaca ve abisi Bünyamin Karaca, gözyaşlarıyla uğurladıkları Berkay Karaca'nın tabutuna sarılarak veda etti.

Törende konuşan bakanlar ve protokol üyeleri, "Bu acı sadece ailenin değil, milletimizin ortak acısıdır. Devletin tüm kademeleri her zaman yanınızda olacak" diyerek ailenin acısını paylaştı.