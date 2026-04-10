Lunaparkta dehşet

Edirne'de Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki Lozan Caddesi üzerinde bulunan lunaparkta, dün korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Sedat Çoktaş yüksek hızla dönen ve yolcuları ters pozisyona getiren 'sıfır yerçekimi' isimli oyun aletine bindi.

Platform çalıştığı sırada kapının açılması üzerine dışarı fırlayan Çoktaş ağır yaralandı. O anlara tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşarken lunaparkta eğlence bir anda yerini korkuya ve çığlıklara bıraktı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Çoktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çoktaş'ın açılan kapıdan hızla dışarıya fırladığı görülüyor. bu acı olay güvenlik önlemlerine dair ihmalleri bir kez daha gündeme getirdi. Genç adamın ölümüne neden olan platform ile ilgili arıza ve ihmal iddiaları araştırılıyor. Lunapark sahibi ile birlikte 5 personel gözaltına alındı.