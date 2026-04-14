Haberler Yaşam Haberleri Lvbel C5'ten "Zıplamayan Tayyipçi" sloganlarına destek! Tepkiler çığ gibi: Erdoğan'ı desteklemek için bir sebep daha...
Giriş Tarihi: 14.04.2026 23:16 Son Güncelleme: 14.04.2026 23:21

Türk rap sahnesinin son dönemde adından sıkça söz ettiren isimlerinden "Lvbel C5" adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, verdiği konser sırasında dinleyicilerin “Zıplamayan Tayyipçi” sloganına “Zıplamayan kalmasın” diyerek destek verdi. Konser alanında atılan sloganlar ve Lvbel C5'in tavrı büyük tepki çekti. Sosyal medyada birçok vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıkarken, "Bunların memlekete ne faydası var?" ve "Uyuşturucunun etkisine bak!" diyerek sözde rapçiye tepki gösterdi.

"Lvbel C5" adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, İstanbul'da verdiği konser sırasında dinleyicilerin "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına "Zıplamayan kalmasın" diyerek destek verdi.

Konser sırasında atılan sloganlar sosyal medyada büyük tepki çekerken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten yanıt gecikmedi.

"SİZ HAVLAMANIZA DEVAM EDİN"

Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri paylaşarak "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız :)" notunu düştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Yusuf İbiş'in gönderisini yeniden yayımlayarak paylaşıma destek verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Lvbel C5'in konserinde yer alan görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Vatandaşlar "Bunların memlekete ne faydası var?" ve "Uyuşturucunun etkisine bak!" diyerek sözde rapçiye tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

- Toplumu bölüyorlar. Bu bir bölücü terör faaliyetidir, geleceğe umutsuz bakılmasını sağlıyor.

- Bunların memlekete ne faydası var?

- Uyuşturucunun etkisine bak!

- Bunu dinleyen kitle belli zaten!

- Erdoğan'ı desteklemek için bir sebep daha...

- Vatana millete faydası gram olmayan adamlar işte. Zıplayarak vatan kurtarılmaz.

