M1 Metro Durakları İsimleri - M1B ve M1A Metro Durakları Sefer Saatleri, Yenikapı Atatürk Havalimanı İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Yenikapı'ya nasıl giderim, Atatürk Havalimanı'na hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M1 metro durakları isimleri, M1B ve M1A durakları sefer saatleri, Yenikapı - Atatürk Havalimanı istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizleri bilgi sağlamaya amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
M1A ve M1B metro seferlerinin saatleri; ilk sefer 06:00, son sefer ise 00:00'da gerçekleşmektedir. Sefer arası süre 4 dakikadır. Cuma ve cumartesi günleri 24 saat çalışmaktadır. Toplam sefer süresi 25 dakikadır.