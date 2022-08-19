M1 Metro Durakları İsimleri - M1B ve M1A Metro Durakları Sefer Saatleri, Yenikapı Atatürk Havalimanı İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Yenikapı'ya nasıl giderim, Atatürk Havalimanı'na hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M1 metro durakları isimleri, M1B ve M1A durakları sefer saatleri, Yenikapı - Atatürk Havalimanı istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizleri bilgi sağlamaya amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

M1A METRO DURAKLARI

Yenikapı İstasyonu

Aksaray İstasyonu

Emniyet-Fatih İstasyonu

Topkapı Ulubatlı İstasyonu

Bayrampaşa-Maltepe İstasyonu

Sağmalcılar İstasyonu

Kocatepe İstasyonu

Otogar İstasyonu

Terazidere İstasyonu

Davutpaşa – YTÜ İstasyonu

Merter İstasyonu

Zeytinburnu İstasyonu

Bakırköy-İncirli İstasyonu

Bahçelievler İstasyonu

Ataköy-Şirinevler İstasyonu

Yenibosna İstasyonu

DTM – İstanbul Fuar Merkezi İstasyonu

Atatürk Havalimanı İstasyonu

YENİKAPI KİRAZLI METRO DURAKLARI

Yenikapı İstasyonu

Aksaray İstasyonu

Emniyet-Fatih İstasyonu

Topkapı-Ulubatlı İstasyonu

Bayrampaşa-Maltepe İstasyonu

Sağmalcılar İstasyonu

Kocatepe İstasyonu

Otogar İstasyonu

Esenler İstasyonu

Menderes İstasyonu

Üçyüzlü İstasyonu

Bağcılar Meydan İstasyonu

Kirazlı İstasyonu

M1A ve M1B metro seferlerinin saatleri; ilk sefer 06:00, son sefer ise 00:00'da gerçekleşmektedir. Sefer arası süre 4 dakikadır. Cuma ve cumartesi günleri 24 saat çalışmaktadır. Toplam sefer süresi 25 dakikadır.