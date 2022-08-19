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Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:45 Son Güncelleme: 19.8.2022 21:45

M1 Metro Durakları İsimleri - M1B ve M1A Metro Durakları Sefer Saatleri, Yenikapı Atatürk Havalimanı İstasyon Haritası ve Güzergahı

Günümüz çağının en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metro, genellikle kapsadığı durakları ya da geçtiği yerler açısından önemli bir konumdadır. Günümüz büyük şehirlerinde metro toplu taşımada demirbaş bir ulaşım aracı olmuştur. Türkiye’de bunun örnekleri İstanbul, İzmir, Ankara’da çok iyi şekilde görünmektedir. Bu şehirlerde gün içinde metro kullanım sayısı milyonları bulmaktadır. İstanbul’da ise kullanılan yoğun metrolar arasında M1 metrosu bulunmaktadır. Dışarıdan gelen vatandaşlar için de merak konusu olan M1 durakları hakkında internet üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Peki M1 metro duraklarının isimleri nelerdir? M1B ve M1A durakları sefer saatleri nelerdir? Yenikapı Atatürk Havalimanı istasyon haritası ve güzergahı nasıldır?

M1 Metro Durakları İsimleri - M1B ve M1A Metro Durakları Sefer Saatleri, Yenikapı Atatürk Havalimanı İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Yenikapı'ya nasıl giderim, Atatürk Havalimanı'na hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M1 metro durakları isimleri, M1B ve M1A durakları sefer saatleri, Yenikapı - Atatürk Havalimanı istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizleri bilgi sağlamaya amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

M1A METRO DURAKLARI

  • Yenikapı İstasyonu
  • Aksaray İstasyonu
  • Emniyet-Fatih İstasyonu
  • Topkapı Ulubatlı İstasyonu
  • Bayrampaşa-Maltepe İstasyonu
  • Sağmalcılar İstasyonu
  • Kocatepe İstasyonu
  • Otogar İstasyonu
  • Terazidere İstasyonu
  • Davutpaşa – YTÜ İstasyonu
  • Merter İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Bakırköy-İncirli İstasyonu
  • Bahçelievler İstasyonu
  • Ataköy-Şirinevler İstasyonu
  • Yenibosna İstasyonu
  • DTM – İstanbul Fuar Merkezi İstasyonu
  • Atatürk Havalimanı İstasyonu

YENİKAPI KİRAZLI METRO DURAKLARI

  • Yenikapı İstasyonu
  • Aksaray İstasyonu
  • Emniyet-Fatih İstasyonu
  • Topkapı-Ulubatlı İstasyonu
  • Bayrampaşa-Maltepe İstasyonu
  • Sağmalcılar İstasyonu
  • Kocatepe İstasyonu
  • Otogar İstasyonu
  • Esenler İstasyonu
  • Menderes İstasyonu
  • Üçyüzlü İstasyonu
  • Bağcılar Meydan İstasyonu
  • Kirazlı İstasyonu

M1A ve M1B metro seferlerinin saatleri; ilk sefer 06:00, son sefer ise 00:00'da gerçekleşmektedir. Sefer arası süre 4 dakikadır. Cuma ve cumartesi günleri 24 saat çalışmaktadır. Toplam sefer süresi 25 dakikadır.

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M1 Metro Durakları İsimleri - M1B ve M1A Metro Durakları Sefer Saatleri, Yenikapı Atatürk Havalimanı İstasyon Haritası ve Güzergahı
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