M2 Metro Durakları İsimleri - M2 Metro Hattı Saatleri, Yenikapı Hacıosman Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Yenikapı'ya Nasıl giderim, Taksim'e hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M2 metro durakları isimleri, M2 metro hattı saatleri, Yenikapı - Hacıosman durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M2 METRO DURAKLARI

M2 metro durakları genel olarak vatandaşlar tarafından çok merak edilen bir ulaşım aracıdır. Nereden nereye gittiği, hangi duraklardan geçtiği, aktarma merkezlerinin nereler olduğu gibi birçok soru bulunmaktadır. M2 metrosunda durak sayısı toplamda 16 adettir. Duraklar ise sırasıyla şu şekildedir:

Yenikapı İstasyonu

Vezneciler-İstanbul Ü. İstasyonu

Haliç İstasyonu

Şişhane İstasyonu

Taksim İstasyonu

Osmanbey İstasyonu

Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu

Gayrettepe İstasyonu

Levent İstasyonu

4.Levent İstasyonu

Sanayi Mahallesi İstasyonu

Seyrantepe İstasyonu

İYÜ-Ayazağa İstasyonu

Atatürk Oto Sanayi İstasyonu

Darüşşafaka İstasyonu

Hacıosman İstasyonu

M2 METRO SAATLERİ

M2 metrosu, ilk seferini 06:00, son seferini ise 00:00 saatinde yapmaktadır. M2 metro duraklarından ortalama 4 dakikada bir tren geçmektedir. Ulaşım konusunda sık sefer olması kullanan kişiler için kolaylaştırıcı bir seçenek olmaktadır.