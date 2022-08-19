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Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:57 Son Güncelleme: 19.8.2022 21:57

M2 Metro Durakları İsimleri - M2 Metro Hattı Saatleri, Yenikapı Hacıosman Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Günümüz çağının en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metro, genellikle kapsadığı durakları ya da geçtiği yerler açısından önemli bir konumdadır. Günümüz büyük şehirlerinde metro toplu taşımada demirbaş bir ulaşım aracı olmuştur. Türkiye’de bunun örnekleri İstanbul, İzmir, Ankara’da çok iyi şekilde görünmektedir. Bu şehirlerde gün içinde metro kullanım sayısı milyonları bulmaktadır. İstanbul’da ise kullanılan yoğun metrolar arasında M2 metrosu bulunmaktadır. Dışarıdan gelen vatandaşlar için de merak konusu olan M2 durakları hakkında internet üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Peki M2 metro duraklarının isimleri nelerdir? M2 metro hattı saatleri nelerdir? Yenikapı - Hacıosman durak isimleri nelerdir? İstasyon haritası ve güzergahı nasıldır?

M2 Metro Durakları İsimleri - M2 Metro Hattı Saatleri, Yenikapı Hacıosman Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Yenikapı'ya Nasıl giderim, Taksim'e hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M2 metro durakları isimleri, M2 metro hattı saatleri, Yenikapı - Hacıosman durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M2 METRO DURAKLARI

M2 metro durakları genel olarak vatandaşlar tarafından çok merak edilen bir ulaşım aracıdır. Nereden nereye gittiği, hangi duraklardan geçtiği, aktarma merkezlerinin nereler olduğu gibi birçok soru bulunmaktadır. M2 metrosunda durak sayısı toplamda 16 adettir. Duraklar ise sırasıyla şu şekildedir:

  • Yenikapı İstasyonu
  • Vezneciler-İstanbul Ü. İstasyonu
  • Haliç İstasyonu
  • Şişhane İstasyonu
  • Taksim İstasyonu
  • Osmanbey İstasyonu
  • Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu
  • Gayrettepe İstasyonu
  • Levent İstasyonu
  • 4.Levent İstasyonu
  • Sanayi Mahallesi İstasyonu
  • Seyrantepe İstasyonu
  • İYÜ-Ayazağa İstasyonu
  • Atatürk Oto Sanayi İstasyonu
  • Darüşşafaka İstasyonu
  • Hacıosman İstasyonu

M2 METRO SAATLERİ

M2 metrosu, ilk seferini 06:00, son seferini ise 00:00 saatinde yapmaktadır. M2 metro duraklarından ortalama 4 dakikada bir tren geçmektedir. Ulaşım konusunda sık sefer olması kullanan kişiler için kolaylaştırıcı bir seçenek olmaktadır.

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M2 Metro Durakları İsimleri - M2 Metro Hattı Saatleri, Yenikapı Hacıosman Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı
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