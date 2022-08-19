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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:47 Son Güncelleme: 19.8.2022 11:47

M3 Metro Durakları İsimleri - M3 Metro Hattı Saatleri, Kirazlı Başakşehir Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Günümüz çağının en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metro, genellikle kapsadığı durakları ya da geçtiği yerler açısından önemli bir konumdadır. Günümüz büyük şehirlerinde metro toplu taşımada demirbaş bir ulaşım aracı olmuştur. Türkiye’de bunun örnekleri İstanbul, İzmir, Ankara’da çok iyi şekilde görünmektedir. Bu şehirlerde gün içinde metro kullanım sayısı milyonları bulmaktadır. İstanbul’da ise kullanılan yoğun metrolar arasında M3 metrosu bulunmaktadır. Dışarıdan gelen vatandaşlar için de merak konusu olan M3 durakları hakkında internet üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Peki M3 metro duraklarının isimleri nelerdir? M3 metro hattı saatleri nelerdir? Kirazlı – Başakşehir durak isimleri nelerdir? İstasyon haritası ve güzergahı nasıldır?

M3 Metro Durakları İsimleri - M3 Metro Hattı Saatleri, Kirazlı Başakşehir Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Başakşehir'e Nasıl giderim, Atatürk Olimpiyat Stadı'na hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M3 metro durakları isimleri, M3 metro hattı saatleri, Kirazlı – Başakşehir durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M3 METRO DURAKLARI

Olimpiyat istasyonundan başlayan M3 metrosu, Başakşehir Metrokent durağında son bulmaktadır. Olimpiyat istasyonu, Kirazlı – Başakşehir metrosu açıldıktan 5 ay sonrasında projeye dahil olmuştur. M3 metro durakları sırasıyla şu şekildedir.

  • Başakşehir – Metrokent İstasyonu
  • Başak Konutları İstasyonu
  • Siteler İstasyonu
  • Turgut Özal İstasyonu
  • İkitelli Sanayi İstasyonu
  • İSTOÇ İstasyonu
  • Mahmutbey İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Kirazlı-Bağcılar İstasyonu
  • Ziya Gökalp Mahallesi İstasyonu
  • Olimpiyat İstasyonu

M3 METRO SAATLERİ

Kirazlı – Başakşehir hattı toplam süre olarak 20 dakika sürmektedir. Günlük olarak oluşan ihtiyaçlar dahilinde sefer sayıları sıklaştırılmaktadır ya da azaltılmaktadır. Ortalama 3 dakikada bir tren geçmektedir. En yoğun olan saatlerde metro seferleri 3 dakikada bir hareket etmektedir. M3 metrosunun ilk seferi 06:00, son seferi ise 23:45'tir.

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M3 Metro Durakları İsimleri - M3 Metro Hattı Saatleri, Kirazlı Başakşehir Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı
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