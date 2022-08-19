M3 Metro Durakları İsimleri - M3 Metro Hattı Saatleri, Kirazlı Başakşehir Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Başakşehir'e Nasıl giderim, Atatürk Olimpiyat Stadı'na hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M3 metro durakları isimleri, M3 metro hattı saatleri, Kirazlı – Başakşehir durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M3 METRO DURAKLARI

Olimpiyat istasyonundan başlayan M3 metrosu, Başakşehir Metrokent durağında son bulmaktadır. Olimpiyat istasyonu, Kirazlı – Başakşehir metrosu açıldıktan 5 ay sonrasında projeye dahil olmuştur. M3 metro durakları sırasıyla şu şekildedir.

Başakşehir – Metrokent İstasyonu

Başak Konutları İstasyonu

Siteler İstasyonu

Turgut Özal İstasyonu

İkitelli Sanayi İstasyonu

İSTOÇ İstasyonu

Mahmutbey İstasyonu

Yenimahalle İstasyonu

Kirazlı-Bağcılar İstasyonu

Ziya Gökalp Mahallesi İstasyonu

Olimpiyat İstasyonu

M3 METRO SAATLERİ

Kirazlı – Başakşehir hattı toplam süre olarak 20 dakika sürmektedir. Günlük olarak oluşan ihtiyaçlar dahilinde sefer sayıları sıklaştırılmaktadır ya da azaltılmaktadır. Ortalama 3 dakikada bir tren geçmektedir. En yoğun olan saatlerde metro seferleri 3 dakikada bir hareket etmektedir. M3 metrosunun ilk seferi 06:00, son seferi ise 23:45'tir.