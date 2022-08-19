Haberler Yaşam Haberleri M4 Metro Durakları İsimleri - M4 Metro Hattı Saatleri, Kadıköy Tavşantepe Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı
Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:53 Son Güncelleme: 19.8.2022 11:53

M4 Metro Durakları İsimleri - M4 Metro Hattı Saatleri, Kadıköy Tavşantepe Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Günümüz çağının en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metro, genellikle kapsadığı durakları ya da geçtiği yerler açısından önemli bir konumdadır. Günümüz büyük şehirlerinde metro toplu taşımada demirbaş bir ulaşım aracı olmuştur. Türkiye’de bunun örnekleri İstanbul, İzmir, Ankara’da çok iyi şekilde görünmektedir. Bu şehirlerde gün içinde metro kullanım sayısı milyonları bulmaktadır. İstanbul’da ise kullanılan yoğun metrolar arasında M4 metrosu bulunmaktadır. Dışarıdan gelen vatandaşlar için de merak konusu olan M4 durakları hakkında internet üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Peki M4 metro duraklarının isimleri nelerdir? M4 metro hattı saatleri nelerdir? Kadıköy - Tavşantepe durak isimler nelerdir? İstasyon haritası ve güzergahı nasıldır?

M4 Metro Durakları İsimleri - M4 Metro Hattı Saatleri, Kadıköy Tavşantepe Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Kadıköy'e nasıl giderim, Bostancı, Pendik'e hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M4 metro durakları isimleri, M4 metro hattı saatleri, Kadıköy - Tavşantepe durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M4 METRO DURAKLARI

Anadolu yakasının ilk metrosu olma özelliğini taşıyan Kadıköy – Tavşantepe metrosu, ilk olarak Kadıköy – Kartal arası açılmış sonra yapılan çalışmalarla Tavşantepe durağına kadar gelmiştir. M4 durakları sırasıyla şu şekildedir:

  • Kadıköy İstasyonu
  • Ayrılık Çeşme İstasyonu
  • Acıbadem İstasyonu
  • Ünalan İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Yenisahra İstasyonu
  • Kozyatağı İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Huzurevi İstasyonu
  • Gülsuyu İstasyonu
  • Esenkent İstasyonu
  • Hastane – Adliye İstasyonu
  • Soğanlık İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yakacık – Adnan Kahveci İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Tavşantepe İstasyonu

M4 HATTI

M4 hattı 19 duraktan oluşmaktadır. Günün en yoğun saatlerinde ortalama 4 dakikada bir tren gelmektedir. Yoğun olmayan saatlerde ise metro süresi bazı saatler 10 dakikayı bulmaktadır. İlk sefer 06:00, son sefer ise 00:00'dır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak MEB duyuru bekleniyor!
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
HESAPLARDA! Evde bakım maaşı yatan iller 19 Ağustos 2022: SMS ve e devlet ile Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
SON DAKİKA: CHP’nin fişleme kâtibi Engin Özkoç
Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK'nın önemli isimleri de var
ARKADAŞINA GÖNDER
M4 Metro Durakları İsimleri - M4 Metro Hattı Saatleri, Kadıköy Tavşantepe Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA