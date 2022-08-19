M4 Metro Durakları İsimleri - M4 Metro Hattı Saatleri, Kadıköy Tavşantepe Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Kadıköy'e nasıl giderim, Bostancı, Pendik'e hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M4 metro durakları isimleri, M4 metro hattı saatleri, Kadıköy - Tavşantepe durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
Anadolu yakasının ilk metrosu olma özelliğini taşıyan Kadıköy – Tavşantepe metrosu, ilk olarak Kadıköy – Kartal arası açılmış sonra yapılan çalışmalarla Tavşantepe durağına kadar gelmiştir. M4 durakları sırasıyla şu şekildedir:
M4 hattı 19 duraktan oluşmaktadır. Günün en yoğun saatlerinde ortalama 4 dakikada bir tren gelmektedir. Yoğun olmayan saatlerde ise metro süresi bazı saatler 10 dakikayı bulmaktadır. İlk sefer 06:00, son sefer ise 00:00'dır.