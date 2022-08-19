M4 Metro Durakları İsimleri - M4 Metro Hattı Saatleri, Kadıköy Tavşantepe Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Kadıköy'e nasıl giderim, Bostancı, Pendik'e hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M4 metro durakları isimleri, M4 metro hattı saatleri, Kadıköy - Tavşantepe durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M4 METRO DURAKLARI

Anadolu yakasının ilk metrosu olma özelliğini taşıyan Kadıköy – Tavşantepe metrosu, ilk olarak Kadıköy – Kartal arası açılmış sonra yapılan çalışmalarla Tavşantepe durağına kadar gelmiştir. M4 durakları sırasıyla şu şekildedir:

Kadıköy İstasyonu

Ayrılık Çeşme İstasyonu

Acıbadem İstasyonu

Ünalan İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Yenisahra İstasyonu

Kozyatağı İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Huzurevi İstasyonu

Gülsuyu İstasyonu

Esenkent İstasyonu

Hastane – Adliye İstasyonu

Soğanlık İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yakacık – Adnan Kahveci İstasyonu

Pendik İstasyonu

Tavşantepe İstasyonu

M4 HATTI

M4 hattı 19 duraktan oluşmaktadır. Günün en yoğun saatlerinde ortalama 4 dakikada bir tren gelmektedir. Yoğun olmayan saatlerde ise metro süresi bazı saatler 10 dakikayı bulmaktadır. İlk sefer 06:00, son sefer ise 00:00'dır.