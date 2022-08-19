M6 Metro Durakları İsimleri - M6 Metro Hattı Saatleri, Levent Hisarüstü Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Boğaziçi Üniversitesine nasıl giderim, Etiler'e hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M6 metro durakları isimleri, M6 metro hattı saatleri, Levent - Hisarüstü durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M6 METRO DURAKLARI

M6 metro hattı 2015 yılında açılan M2 metro hattında yolculuk eden vatandaşların Boğaziçi Üniversitesine daha kolay ulaşması için yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin sık kullandığı bir ulaşım hattıdır. Levent istasyonunda M2 metroya direkt olarak bağlıdır. M6 metrosunun toplamda 4 adet durağı bulunmaktadır. Bu duraklar da sırasıyla;

Levent İstasyonu

Nispetiye İstasyonu

Etiler İstasyonu

Boğaziçi Üniversitesi – Hisarüstü

Tek yöne doğru olan sefer süresi ortalama olarak 7 dakikadır.

M6 METRO DURAKLARI

M6 metrosu, ilk seferini 06:00, son seferini ise 00:00 saatinde yapmaktadır. Günlük toplamda 156 sefer yapılmaktadır.