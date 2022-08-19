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Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:39 Son Güncelleme: 19.8.2022 13:39

M6 Metro Durakları İsimleri - M6 Metro Hattı Saatleri, Levent Hisarüstü Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Günümüz çağının en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metro, genellikle kapsadığı durakları ya da geçtiği yerler açısından önemli bir konumdadır. Günümüz büyük şehirlerinde metro toplu taşımada demirbaş bir ulaşım aracı olmuştur. Türkiye’de bunun örnekleri İstanbul, İzmir, Ankara’da çok iyi şekilde görünmektedir. Bu şehirlerde gün içinde metro kullanım sayısı 10 milyonu bulmaktadır. İstanbul’da ise kullanılan yoğun metrolar arasında M6 metrosu bulunmaktadır. Dışarıdan gelen vatandaşlar için de merak konusu olan M6 durakları hakkında internet üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Peki M6 metro duraklarının isimleri nelerdir? M6 metro hattı saatleri nelerdir? Levent - Hisarüstü durak isimleri nedir? İstasyon haritası ve güzergahı nasıldır?

M6 Metro Durakları İsimleri - M6 Metro Hattı Saatleri, Levent Hisarüstü Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Boğaziçi Üniversitesine nasıl giderim, Etiler'e hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M6 metro durakları isimleri, M6 metro hattı saatleri, Levent - Hisarüstü durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M6 METRO DURAKLARI

M6 metro hattı 2015 yılında açılan M2 metro hattında yolculuk eden vatandaşların Boğaziçi Üniversitesine daha kolay ulaşması için yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin sık kullandığı bir ulaşım hattıdır. Levent istasyonunda M2 metroya direkt olarak bağlıdır. M6 metrosunun toplamda 4 adet durağı bulunmaktadır. Bu duraklar da sırasıyla;

  • Levent İstasyonu
  • Nispetiye İstasyonu
  • Etiler İstasyonu
  • Boğaziçi Üniversitesi – Hisarüstü

Tek yöne doğru olan sefer süresi ortalama olarak 7 dakikadır.

M6 METRO DURAKLARI

M6 metrosu, ilk seferini 06:00, son seferini ise 00:00 saatinde yapmaktadır. Günlük toplamda 156 sefer yapılmaktadır.

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M6 Metro Durakları İsimleri - M6 Metro Hattı Saatleri, Levent Hisarüstü Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı
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