M9 Metro Durakları İsimleri - M9 Metro Hattı Saatleri, Bahariye Olimpiyat Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Atatürk Olimpiyat Stadına nasıl giderim, İkitelli sanayiye hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M9 metro durakları isimleri, M9 metro hattı saatleri, Bahariye - Olimpiyat durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M9 METRO DURAKLARI İSİMLERİ

M9 Bahariye – Olimpiyat metro hattı 2021 yılında 1. Etapta Bahariye – Masko arasında ulaşıma açılmıştır. Daha sonrasında diğer durakların da eklenmesiyle Bahariye – Olimpiyat metro hattı halini almıştır. Toplamda beş durağı bulunan metro hattının durak sıralaması şu şekildedir:

Olimpiyat

Ziya Gökalp Mahallesi

İkitelli Sanayi

Masko

Bahariye

M9 METRO SAATLERİ

Günlük 216 sefer yapan Bahariye – Olimpiyat metro hattının sefer sıklığı ortalama 10 dakikalık süre zarfına tabiidir. M9 metro hattında günün ilk seferi saat 06:00, günün son seferi ise saat 00:002'dadır.