Ma Shawty Ne Demek? Sokak Dilinde ve Argoda Lil Shawty Nedir, Kime Denir?

Ma shawty kelimesi sevecen bir anlama sahiptir. Eğer bir kız arkadaşını var ise bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Sadece shawty ne demek olarak bir araştırma yaparsanız da çıkan sonucu beğendiğiniz tüm nesnelere sıfat olarak ekleyebilirsiniz. Etki alanı geniş olduğu için bu yabancı kavramı kullanmanız zor değil aksine kolay olacaktır. Shawty kelimesinin önüne gelen farklı kelimeler yine anlamı bozmamaktadır. Bu sayede lil shawty ne anlama gelir için aynı sonuçlar elde edilecektir.

Ma Shawty Ne Demek?

Bu başlık adı altında bahsedilmesi gereken ilk madde, ma shawty kelimesindeki ma kavramının İngilizcede benim olan my sözcüğünden geldiğidir. Bazı zamanlar İngilizce sözcüklerinde bu gibi durum yaşanmaktadır. Örnek olarak İngilizce sözcüklerinden olan my, ma şeklinde yazılabilir. Yine İngilizce sözcüklerinden olan to, 2 şeklinde yazılabilir. Ma shawty kelimesi ile karşılaşabileceğimiz yerler vardır. Fakat bu yerlerden önce bu kelimenin ne anlama geldiğinden bahsedilecektir. Ma shawty kelimesi, benim güzelim anlamını taşımaktadır.

Argoda Lil Shawty Nedir?

Argo kategorisinde değinilecek shawty kelimesinin üç anlamı vardır. Bu üç anlam da kadınları ilgilendiren anlamlardır. Müzik sektöründe de birçok kez bu kelimeyi duymuşuzdur. Bu nedenle de lil shawty kelimesinin anlamı merak edilmeye başlamıştır. Lil shawty kelimesinin anlamları sırasıyla şöyledir: Hoş kadın, kız ve kız arkadaştır.