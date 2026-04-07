❱ OKULLAR SÜSLENECEK

❱ AİLE KOROSU KURULACAK

❱ ATATÜRK'E MEKTUP YAZILACAK



Millî Eğitim Bakanlığı'nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında nisan ayı boyunca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı etkinlikler düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "Maarifin Kalbinde Çocuk" konulu yazı 81 ilin valiliğine gönderildi. Etkinliklerin içeriğine ilişkin rehber de hazırlandı.

Her yaş düzeyine uygun etkinlikler planlandı. Bu kapsamda sınıflar, kapı, pencere, panolar el işleri ve bayraklarla süslenecek. Öğrenci ve velilerin katılımıyla bayramda sahnelenmek üzere "23 Nisan Aile Korosu" kurulacak. Çocuklar aile büyükleriyle 23 Nisan röportajı yapacak. Onlardan çocukluklarında bayramı nasıl kutladıklarını anlatmaları istenecek. Anlatılanlar video kaydına alınarak sınıfta izlenecek.

ŞİİR YAZACAKLAR

Okul bahçesinde etkinlik alanları oluşturulacak. Öğretmenlerin rehberliğinde okul bahçesinde, mendil kapmaca, istop, seksek, ip atlama gibi çocuk oyunları oynanacak. Öğretmenlerce Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları çok sevdiği için 23 Nisan'ı armağan ettiği aktarılacak. Bu nedenle öğrencilerden Atatürk'e duygularını ifade eden bir mektup yazmaları istenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ayrıca şiir yazılıp okunacak. Etkinliklerle milli egemenlik, demokrasi, Cumhuriyet ve devlet gibi değerlerin çocuklar tarafından içselleştirilmesi hedefleniyor.

GÖNÜLLÜLÜK ESAS

Ramazan ayında olduğu gibi Türk milletini bir arada tutan değerlerin, ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, mahremiyet, gönüllülük konusuna azami hassasiyet gösterilerek gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Tüm etkinliklerde, çocukların toplumdaki rolünün önemi vurgulanacak. Her çocuğun kendini güvende, değerli, saygın hissettiği eğitim ortamı oluşturulacak.