"Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" soruları gündemdeki yerini koruyor. Temmuz zammından bu yana yanıt arayan "memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu yeniden arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2022 Temmuz maaş farkı ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, tarihler…