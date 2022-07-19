Haberler Yaşam Haberleri Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.7.2022 14:05 Son Güncelleme: 19.7.2022 14:06

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

6 aylık enflasyon oranı sonrası belli olan 2022 memur ve emekli zammı ardından yeni soru “maaş farkı ne zaman yatacak” oldu. Geçtiğimiz günlerde SSK ve BAĞKUR emeklisi için belli olan temmuz emekli maaş farkı ödeme takvimi bu konuda belirleyici rol oynuyor. Yüzde 40’ın üzerinde zam alan emekli ve memurlar soruyor: Memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? Temmuz zammı farkları yatmaya başladı! Peki, temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, cevaplar…

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

"Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" soruları gündemdeki yerini koruyor. Temmuz zammından bu yana yanıt arayan "memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu yeniden arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2022 Temmuz maaş farkı ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, tarihler…

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.

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Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?
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