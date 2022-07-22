Maaş farkı ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

"Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" soruları temmuz zammı sonrası gündemde yer almaya devam ediyor. Zammın ardından "memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu yanıt bulmuştu. 2022 Temmuz maaş ödeme takvimi ile belli olan süreçte ödemeler devam ediyor. Memur ve memur emeklisi 15 günlük maaş farkı için sorgulamalara başladı. Peki, memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, tarihler…