CHP'li belediyede bilindik manzaralar! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti: "Pislikten geçilmiyor"

İŞÇİ SENDİKASI BELEDİYEYİ ELEŞTİRDİ

İşçilerin bağlı bulunduğu Genel İş Sendikası da yaptığı açıklamada, "Bağlı bulunduğumuz Maltepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya karşı işçiler ve işçi sendikası olarak bizlere de cevap hakkı doğmuştur. Belediyemizin paylaştığı açıklamada işçileri ve sendikayı Maltepe halkına açıkça hedef gösteren, belediye kurumunu tek taraflı mağdur gösteren açıklamaları reddediyor ve birkaç belgeyle sizleri aydınlatmak istiyor, dikkatinizi rica ediyoruz. Belediyenin açıklamasında özetle deniyor ki, sendika ikramiye ödemesi ve eğitim yardımı ödemesi takvimine ilişkin çağrı yaptı ve iş durdu, ortaya bu manzara çıktı. Peki bu süreci buraya getiren işçiler mi yoksa sözleşmeyi uygulamakla yükümlü belediye yönetimi mi? İşçiler bütün işi gücü bırakıp kış günü macera mı arıyor yoksa hakkını mı arıyor? Belediye tarafından yapılan açıklamada biz maaşları ve mesaileri aksatmadan ödüyoruz borcumuz yok deniyor. Her ay maaş ödeme gününü 10 gün ileri atan, her ayın 25. Gününü bulan maaş ödemeleri ve işçilerin insan kaynakları müdürlüğü tarafından tuhaf nedenlerle kırpılıp ödenmeyen mesaileri elbette bizim sorunumuz, başka kimin olabilir? Biz işçiler belediye yönetimi ile 2 yılda bir toplu sözleşme yaparız. Bu toplu sözleşme çalışma, ücret ve sosyal haklarımızı hem belediyenin hem de işçi sendikası olarak işçilerin insani yaşam koşullarına uygun olarak karşılıklı olarak düzenler" diyerek belediyeyi eleştirdi.