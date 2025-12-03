CHP'li belediyede bilindik manzaralar! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti: "Pislikten geçilmiyor"

İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi'nde belediye ile yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi konusunda anlaşmazlık yaşanması sonrasında işçiler "İşten kaçınma" eylemi başlattı. Toplanmayan çöpler sebebiyle ilçede çöp dağları ortaya çıktı. Toplanmayan çöpler sebebiyle ilçede çöp dağları ortaya çıktı.
CHP'li Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine dayanarak, "çalışmaktan kaçınma" hakkını kullandı. DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle görev yerlerine gitmeyerek eylem başlattı.
ÇÖP DAĞLARI SAĞLIĞA TEHDİT
Yaklaşık 2 bin işçinin "İşten kaçınma" eylemi yaptığı Maltepe'de çöpler toplanmadı. 1Aralık itibariyle toplanmayan çöpler, cadde, sokak ve kaldırımlarda birikmeye ve çöp dağları oluşturmaya başladı. Konteynerden taşmaya başlayan çöpler havanın soğuk olmasına rağmen kokmaya başladı. Özellikle Maltepe'nin Fındıklı, Zümrütevler ve Küçükyalı Mahallesi'nde toplanmayan çöpler insan sağlığını tehdit etmeye başladı.
TOPLANMAYAN ÇÖPLERE TEPKİ
Maltepe Belediyesi'nin çöp dağlarını eleştiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor. Çöpleri böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye ödemeleri versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek. Her yer pislik. Çöp kutuları ağzına kadar doldu. Çöpler 2 gündür böyle" dedi. Mesut Deniz de yaşananlara tepki göstererek, "Ben bu bölgenin sakiniyim. Burada çocuk parkı var. Çöpten geçilmiyor. Bu ne biçim bir iştir. Bu ne biçim bir belediyeciliktir. Biran önce anlaşılsın da temizlik olsun. Haddinden fazla koku var. Bu ne rezillik var. Bu işin biran önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Maltepe Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maltepe Belediyesi olarak, çalışanlarımızın haklarını koruyan; adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni için görev yapan bir anlayışı esas alıyoruz. Belediyemiz, çalışanlarına sunduğu sosyal haklar, ücret politikası ve çalışma koşulları bakımından birçok belediyenin üzerinde bir standart sağlamaktadır. Maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın yaptığı çağrı sonucu, bazı çalışanlarımızın 1-2 Aralık 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemine yönelmesi ilçemizde olumsuz görüntülere yol açmıştır.Bu süreçte personel maaşları ve mesai ödemelerine ilişkin herhangi bir gecikme ya da borç bulunmadığını özellikle belirtmek isteriz. Yaşanan aksaklıkların hemşehrilerimizde yarattığı mağduriyetin farkındayız ve bunun bir an önce son bulması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz.Mevcut ekonomik koşullar ve çalışanlarımızın sosyal haklarının sürdürülebilir biçimde korunması gözetilerek hazırlanan ödeme planı, hem sendikaya hem de doğrudan personelimize iletilmiştir. Önceliğimiz; ilçemizde kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla en kısa sürede normale dönmesidir. Maltepe Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de çalışma arkadaşlarımızın yanında durmaya, kamu kaynaklarını dürüst, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye ve Maltepelilerin hizmetlerinin aksamaması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" denildi.
İŞÇİ SENDİKASI BELEDİYEYİ ELEŞTİRDİ
İşçilerin bağlı bulunduğu Genel İş Sendikası da yaptığı açıklamada, "Bağlı bulunduğumuz Maltepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya karşı işçiler ve işçi sendikası olarak bizlere de cevap hakkı doğmuştur. Belediyemizin paylaştığı açıklamada işçileri ve sendikayı Maltepe halkına açıkça hedef gösteren, belediye kurumunu tek taraflı mağdur gösteren açıklamaları reddediyor ve birkaç belgeyle sizleri aydınlatmak istiyor, dikkatinizi rica ediyoruz. Belediyenin açıklamasında özetle deniyor ki, sendika ikramiye ödemesi ve eğitim yardımı ödemesi takvimine ilişkin çağrı yaptı ve iş durdu, ortaya bu manzara çıktı. Peki bu süreci buraya getiren işçiler mi yoksa sözleşmeyi uygulamakla yükümlü belediye yönetimi mi? İşçiler bütün işi gücü bırakıp kış günü macera mı arıyor yoksa hakkını mı arıyor? Belediye tarafından yapılan açıklamada biz maaşları ve mesaileri aksatmadan ödüyoruz borcumuz yok deniyor. Her ay maaş ödeme gününü 10 gün ileri atan, her ayın 25. Gününü bulan maaş ödemeleri ve işçilerin insan kaynakları müdürlüğü tarafından tuhaf nedenlerle kırpılıp ödenmeyen mesaileri elbette bizim sorunumuz, başka kimin olabilir? Biz işçiler belediye yönetimi ile 2 yılda bir toplu sözleşme yaparız. Bu toplu sözleşme çalışma, ücret ve sosyal haklarımızı hem belediyenin hem de işçi sendikası olarak işçilerin insani yaşam koşullarına uygun olarak karşılıklı olarak düzenler" diyerek belediyeyi eleştirdi.