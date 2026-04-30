Haberler Yaşam Haberleri Mabel Matiz “müstehcenlik” davasında mütalaa verildi: 3 yıla kadar hapsi isteniyor...
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:18 Son Güncelleme: 30.04.2026 11:31

Mabel Matiz “müstehcenlik” davasında mütalaa verildi: 3 yıla kadar hapsi isteniyor...

Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısındaki müstehcen çağrışımlar sebebiyle yargılandığı “müstehcenlik” davasında savcı mütalaasını açıkladı. Şarkının genel ahlaka aykırı sözler barındırdığı belirtilen mütalaada, Matiz’in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Mabel Matiz müstehcenlik davasında mütalaa verildi: 3 yıla kadar hapsi isteniyor...
Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle CİMER'e şikayetler yapılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı suçlamaları reddetmişti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan duruşma savcısı, şarkıda bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını, şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldığını ve genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandığını ifade ederek cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA 8 MAYIS'A ERTELENDİ

Mabel Matiz'in avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Bu talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Önümüzdeki celse karar çıkması bekleniyor.

Mabel Matiz “müstehcenlik” davasında mütalaa verildi: 3 yıla kadar hapsi isteniyor...
