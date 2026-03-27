Mabel Matiz’in müstehcenlik davasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu açıkladı: Çocukların yararı zedeleniyor...

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla CİMER'e giden şikayetler sonucu yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ünlü şarkıcının bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşması görüldü. Ünlü şarkıcı duruşmaya katılmazken, sanatçının avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşmada hazır bulundu.
BAKANLIK AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
Bakanlık avukatı, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'ndan gelen raporu hatırlatarak, "Kurul raporunda şarkının çocukların yararını ihlal ettiği açıkça belirtilmiştir. Sanığın sanatçı olması, suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez. Bakanlık olarak sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
KURUL RAPORU: "ÇOCUKLARIN YARARI ZEDELENİYOR"
Duruşmada hakim, beklenen bilirkişi raporunun detaylarını paylaştı. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, şarkı içeriğinin çocukların üstün yararını zedelediği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Ancak raporda, şahsın sanatçı kimliğine de vurgu yapılarak son kararın mahkemede olduğu belirtildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul ederek, eksik dosyaların tamamlanması ve incelemelerin sürmesi amacıyla duruşmayı 30 Nisan tarihine erteledi.