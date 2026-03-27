Mabel Matiz’in müstehcenlik davasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu açıkladı: Çocukların yararı zedeleniyor...

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla CİMER'e giden şikayetler sonucu yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ünlü şarkıcının bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşması görüldü. Ünlü şarkıcı duruşmaya katılmazken, sanatçının avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşmada hazır bulundu.