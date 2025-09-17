Haberler Yaşam Haberleri Mabel Matiz'in o şarkısına erişim engeli talebi! Bakanlık harekete geçti
Giriş Tarihi: 17.9.2025 22:00 Son Güncelleme: 17.9.2025 22:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ adlı şarkısına erişim engeli talep etti. Bakanlık, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği gerekçeleriyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu.

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLAR CİMER ÜZERİNDEN ŞİKAYETTE BULUNDU

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.

