MAÇ BAŞLADI! Würzburg - Galatasaray MCT maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Daha önce İstanbul'da karşılaştığı Würzburg Baskets'i 89-83 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, bu kez Almanya deplasmanında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. İşte, Würzburg - Galatasaray basketbol maçı canlı yayın kanalı: