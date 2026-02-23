Maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü

Zeytinburnu'nda dün bir statta Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı maçın 22. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı. İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top uçan martıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan hemen harekete geçti.

Çatan tarafından yaklaşık 2 dakika kalp masajı uygulanan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti. Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

"AYAKLARINI DİKMİŞTİ, NEFES ALAMIYORDU"

Takım kaptanı Gani Çatan ise maç sırasında sahanın üzerinden geçen kuş sürüsünün içinde bir martının çok alçaktan uçtuğunu fark ettiğini dile getirdi.

Kalecinin uzaklaştırmak istediği topun neye çarptığını anlayamadığını belirten Çatan, "Aşağı doğru yuvarlanarak bir şey düşüyordu. Martı olduğunu anladım. Direkt ilk ben koştum zaten. O an ilk aklıma gelen kalp masajı oldu. Çünkü direkt ayaklarını dikmişti, nefes alamıyordu. Bayılmıştı, şansımı denedim. Martının gözleri oynamaya başladı, devam ettim. Ondan sonra biraz daha kendine geldi, su verdik. Yan tarafta sağlık ekibi vardı. Oraya çıkarttım, ellerimle götürdüm. Ayağa kalkmış ama kanatlarında sorun varmış diye duydum. Refleks olarak martıya kalp masajı uyguladım. Daha önce sağlıkla ilgili herhangi bir eğitim almadım." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDIK FAKAT BİRCANLIYI KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Çatan, İstanbul 1. Amatör Lig Play Off Finali'nde yenilerek, şampiyonluğu kaçırdıklarını dile getirerek, "Şampiyonluğu kaçırdık ama bir canın kurtulmasına vesile olmak güzel bir şey. Bu durum şampiyonluktan daha önemliydi." dedi.