Haberler Yaşam Haberleri Macael’de bitmeyen kar çilesi: “Ekipler 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürüyor”
Giriş Tarihi: 26.1.2025 11:31 Son Güncelleme: 26.1.2025 12:34

Macael’de bitmeyen kar çilesi: “Ekipler 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürüyor”

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Macahel Geçidi yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapandı. 19 gün süren kar esaretinin ardından ekipler tarafından  2 Ocak'ta ulaşıma açılan yol ,yoğun kar yağışının ardından  yeniden ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 6-7 metreye ulaştığı bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Macael’de bitmeyen kar çilesi: Ekipler 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Artvin'de geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Borçka Macahel geçidi ulaşıma kapandı. Türkiye´nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan ve UNESCO´nun koruması altındaki Macahel bölgesi, kış aylarında zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerini kapsayan bu bölgeye ulaşım sağlamak için ekipler yoğun çalışma sürdürüyor. Yağan karla birlikte Macahel geçidindeki kar kalınlığı yer yer 6-7 metreye ulaştı. Ekipler iş makinelerinin boyunu aşan karla mücadele edebilmek için 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Macael’de bitmeyen kar çilesi: “Ekipler 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürüyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA