Macael’de bitmeyen kar çilesi: “Ekipler 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürüyor”

Artvin'de geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Borçka Macahel geçidi ulaşıma kapandı. Türkiye´nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan ve UNESCO´nun koruması altındaki Macahel bölgesi, kış aylarında zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerini kapsayan bu bölgeye ulaşım sağlamak için ekipler yoğun çalışma sürdürüyor. Yağan karla birlikte Macahel geçidindeki kar kalınlığı yer yer 6-7 metreye ulaştı. Ekipler iş makinelerinin boyunu aşan karla mücadele edebilmek için 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürüyor.