Macaristan İtalya maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Macaristan İtalya maçı canlı yayın kanalı izle

Macaristan ile İtalya arasında UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçı oynanıyor. Grubun son maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Macaristan İtalya maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
UEFA Uluslar Ligi Macaristan İtalya maçı canlı izle linki ve maçın detayları şöyle;
Macaristan XI: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Orban, Fiola, Nego, Nagy, Szoboszlai, Schafer, Kerkez, Adam Szalai
İtalya XI: Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bonucci, Dimarco, Jorginho, Cristante, Raspadori, Gnonto, Barella
Macaristan İtalya maçı 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarında naklen yayınlanıyor.
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