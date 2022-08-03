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Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:45 Son Güncelleme: 3.8.2022 08:45

Macaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Macaristan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler beklemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Macaristan’ın konum olarak Türkiye’ye yakın olması, Türk vatandaşlar tarafından da çok ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Peki, Macaristan vize istiyor mu? Türkiye’den Macaristan’a gidişte Vize ve Pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Macaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Macaristan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Macaristan vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Macaristan'a gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Macaristan Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması ve fazla kültürel zenginliğinin bulunması da buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Macaristan vize istiyor mu, Türkiye'den Macaristan'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Macaristan Vize İstiyor Mu?

Macaristan'ın ülkemiz vatandaşları tarafından sık sık ziyaret edilmesinden kaynaklı vize isteyip istememesi en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. Macaristan, resmi pasaportu olan ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak seyahatler için vize talep etmemektedir. Eğer belirtilen sürelerden fazla bir seyahat süresi olursa resmi pasaport sahiplerinden vize talep edilmektedir. Bu yüzden 90 günü aşacak olan resmi pasaport sahibi ziyaretçiler seyahatlerini rahat yapmak için kesinlikle vize almalıdır. Macaristan vizesi almak isteyen kişilerin Macaristan Konsolosluğuna vize başvurusu yapmaları gerekir.

Macaristan'a gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri ise süre olmaksızın vize talep edilmektedir. Bu kişiler Macaristan konsolosluğuna giderek vize başvurusu yapmaları yeterlidir. Ayrıca ülkemizden Macaristan'a gidecek olan kişilerin pasaportlarının da en az 6 ay geçerlilik süresi olması istenmektedir.

Vize Kalktı Mı?

Macaristan'ın vize kaldırma konusu henüz söz konusu olmamaktadır. Umuma mahsus pasaport sahipleri için vize almak zorunludur. Resmi pasaport sahipleri ise 180 günlük süre zarfında 90 günü geçmemek kaydıyla vize zorunluluğu yoktur. Bu süre zarfının geçmesi durumunda pasaport sahiplerinin mutlaka vize almaları gerekmektedir.

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Macaristan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Macaristan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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