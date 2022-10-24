Macaristan’dan Ne Alınır? Macaristan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Macaristan'dan ne alınır sorusu, bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen herkesin yaptığı küçük bir araştırmadır. Ülkede öne çıkan ve meşhur olan ürünlerin ne olduğunu bildiğinizde, satın alacağınız hediyeleri tespit etmek de çok daha kolay olacaktır. Alacağınız hediyelerin niteliğini bütçeniz ölçüsünde tayin edebilirsiniz. Macaristan'dan alınacak hediyelik eşyalar, neyi meşhur, ne getirilir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Macaristan'dan Ne Alınır?

Macaristan, çok sayıda hediyelik eşya dükkânının olduğu turistik bir ülkedir. Bu ülkeden alacağınız hediyeliklerin başında porselen ürünler gelir. Macaristan'da üretilen porselenler kaolin, quartz ve feldspat ile pişirilir. Pişen porselenler, el işçiliği ile boyanıp renklendirilir. Üretilen porselenler daha çok aristokrat evleri ve saraylarda kullanılır. Son derece şık olan bu porselenleri evinizde süs eşyası olarak da kullanabilirsiniz.

Macaristan, 1897 yılından beri ürettiği kristallerle de ön plana çıkar. Ajka kristal fabrikasında üretilen vazo, biblo, avize ya da mutfak eşyaları, evinizde kullanacağınız şık bir aksesuar olarak karşınıza çıkar. Tamamen el işçiliği olan Ajka kristallerinin her biri özgün yapısı ile dikkat çeker.

Aslında Paskalya ile ilişkilendirilmiş olsa da renkli yumurtalar, Macaristan'da yaygın olan hediyelikler arasındadır. Üzerinde hayvan ve çiçek figürlerinin de olduğu bu yumurtalar, farklı renkleri ile dikkat çeken ürünler arasındadır. Uygun fiyatlı ve eğlenceli olan bu ürünleri çok sayıda arkadaşınıza hediye etmek için satın alabilirsiniz.

Macaristan'dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Macaristan'da dikkat çeken hediyeliklerden biri de geleneksel Macar kıyafetleridir. Beyaz zemin üzerine renkli işlemeleri ile dikkat çeken bu kıyafetler, Macaristan'ın simgesi haline gelmiştir. Genellikle festival ve kutlamalarda kullanılan bu kıyafetleri hatıra olarak da saklayabilirsiniz.

Macaristan'da bulunduğunuz süre içerisinde el sanatları ile ilgili çok sayıda örnek görebilirsiniz. Bu kapsamda öne çıkan ürünlerden biri de işlemeli masa örtüleridir. Beyaz zemin üzerine çiçek desenleri çizilerek yapılan bu örtüleri kendi eviniz ya da sevdikleriniz için satın alabilirsiniz. Tamamen el işçiliği olan bu masa örtülerinin fiyatı biraz yüksek olsa da bütçeniz ölçüsünde kaç adet masa örtüsü alacağınıza karar verebilirsiniz.

Macaristan, kutu sanatının da öne çıktığı ülkeler arasındadır. İlk bakışta sıradan ürünler gibi gelse de dükkân sahibinden kutunun özelliklerini göstermesini istemenizi tavsiye ediyoruz. Kutuların gizli bölmeleri ve çeşitli özellikleri dikkatinizi çekecektir. Bu kutuları hediye ettiğiniz kişilerin hayranlığını gizleyemeyeceğine emin olabilirsiniz.