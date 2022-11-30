Madam Matruşka’nın yalanları bitmiyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan sahte doktor skaldalına imza atan Madam Matruşka lakaplı Ayşe Özkiraz'ın (21) 8 yıldır Çerkezköy'de yaşadığı öğrenildi. Özkiraz ifadesinde şunları anlattı:Astsubay T.K.'ya Çapa Tıp Fakültesi'nde 6. sınıf öğrencisi intörn doktor olduğumu söyledim. Nişan için gün bile aldık. Annemin kalp krizi geçirdiğini söyleyerek nişanı erteledim. Ailemle tanışmak istedi. Ona annemle görüşüyorsun diyerek yurtta arkadaşımla telefonda görüştürdüm. T.K. karakolda nöbetçiyken Selen U. ve Fatih G. ile ziyaret ettik. Arkadaşlarımı da doktor olarak tanıttım. Bir yalan sarmalına takıldım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim, beni rahatlatan bir ilaç var, onu kullanıyordum.Yurttan arkadaşı Burcu Saz, Özkiraz'la ilgili "Tek yalanı doktor olması değil. Genel olarak yalan söylemeyi seviyor" diye konuştu.Ayşe Özkiraz'ın Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz "Beni ve abisini de kandırdı. Okutmak için traktörümü sattım. Tıp kitapları için 35 bin lira verdim. Geçen yı doktor olduğunu söyledi. Hayatımda 19 yaşında doktor görmedim. Gönderdiğim paraları ailece mi yediler? Annesinin ve üvey babasının haberi var" dedi.