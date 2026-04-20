Madame Coco’nun sahibi İlhan Tanacı boşandı! Sosyete bu olayı konuşuyor! İbrahim Paşa Köşkü, bağlama büyüsü detayı...

İBRAHİM PAŞA KÖŞKÜ, 600 BİN LİRA NAKAFA...

Müvekkilinin 'Madame Coco' markasını eşiyle birlikte kurduklarını ve 15 yıl bu şirkette çalıştığını dilekçesinde belirten Lale Tanacı'nın avukatı Aydın Aydar, "Müvekkil, bu markayı eşiyle birlikte büyütmüştür. Ancak çalışmalarının karşılığını alamayan ve çalışanların yanında eşi tarafından hakaretlere maruz kalan müvekkil, bu şirketten ayrılmıştır. Öte yandan inancı ve mezhebi sebebiyle aşağılanan, hakarete uğrayan ve şiddete maruz kalan müvekkil, komşularının önerisi ile evlilik terapisine gitmiştir. Ancak eşiyle gittiği kişinin evlilik terapisti değil de doktor olduğunu öğrenen müvekkil, büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. En son eşinin uyuşturucu ve ilaç verme planı yaptığını öğrenen müvekkil, boşanmaya karar vermiştir. Tarafların evlilik birliği temelinden sarsıldığı için boşanmalarına ve davalı eşin 100 milyon lira manevi, 50 milyon lira maddi ve aylık 600 bin lira nafaka ödemesine karar verilmesini talep ederiz. Ayrıca tarafların ortak konutu olan İbrahim Paşa Köşkü'nün müvekkile tahsis edilmesini istiyoruz" dedi.