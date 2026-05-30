Madde bağımlısı baba vahşeti

Hatay'da boşanma aşamasındaki eşi evi terk eden uyuşturucu bağımlısı baba, bayramın ilk günü 3 yaşındaki Poyraz'ı boğarak öldürdükten sonra uzuvlarını kesti. Yayladağı ilçesinde yaşayan Cansu Tortuk, uyuşturucu bağımlısı eşi Muhammet Emin Tortuk'tan boşanmaya karar verdi. Cansu Tortuk eşini terk ederken çiftin 3 yaşındaki oğulları Poyraz babasında kaldı. Bayram sabahı yine uyuşturucu alan Muhammet Emin Tortuk, kendisini terk eden eşinden intikam almak için oğlu Poyraz'ı boğdu. Hırsını alamayınca da minik çocuğun bazı uzuvlarını kesti. Ardından cesedi evde bırakıp kırsal Köşrelik Mahallesi'nde yaşayan babasının yanına gitti.

Oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torunun nerede olduğunu sordu. Çelişkili cevaplar alınca da Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak durumu anlatması üzerine Muhammet Emin Tortuk'un evine giden polisler, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken polis kaçmaya çalışan Tortuk'u gözaltına aldı. Bayram için İstanbul'daki yakınlarının yanına gittiği sırada acı haberi alan Cansu Tortuk ise geri döndü. Poyraz'ın cenazesi otopsinin ardından Antakya'daki Güldüren Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Anne Cansu Tortak'ın çığlıkları yürekleri parçalarken Muhammet Emin Tortuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.