Madde bağımlısı doktor 600 kişilik örgütü ele verdi: Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin dev operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip sonucunda uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmaların arından bu güne kadar 58 ayrı yakalama işlemi gerçekleştirilerek, 203 şüpheliye adli işlem yapıldı.

MADDE BAĞIMLISI DOKTORLA BAŞLADI

Ankara merkezli 52 ilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin düzenlenen dev operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Yaklaşık 1 yıl önce Ankara'da görevli bir doktor hakkında uyuşturucu etkisi bulunan ilaçların satışını yaptığına ilişkin ihbar üzerine dinleme işlemi başlatıldı.

TAPE KAYITLARI 598 KİŞİLİK ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKARDI

Hakkında işlem başlatılan doktorun madde bağımlısı olduğu ortaya çıkarken para karşılığında yeşil ve kırmızı reçete ile temin edilen ve uyarıcı etkisi bulunan ilaçlara reçete yazarak satışını aynı zamanda kendisinin de kullandığı belirlendi. Doktorun TAPE kayıtlarında 598 kişilik uyuşturucu ağına ulaşıldı. TAPE'lere takılan örgüt üyelerinin incelenen banka hesaplarında dikkat çeken işlemlerin olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerin üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi.

YENİ YÖNTEM GELİŞTİRMİŞLER

Kayıtlarda birçoğunun yabancı uyruklu olduğu belirlenirken uyuşturucu satıcılarının yakalanmamak için yeni bir yöntem kullandıkları da tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için yabancı numaralar kullandıkları, ücrette anlaşılmasının ardından bir başka şahıs tarafından konum bilgisi paylaşıldığı, konumdan ise uyuşturucu maddeyi farklı bir şahsın temin ettiği belirlendi. Uyuşturucudan elde edilen paravan hesaplara aktarıldığı, bu paraların aklanması için çeşitli şahısların hesaplarına aktarıldığı son olarak ise örgüt yöneticilerinin hesaplarında toplandığı öğrenildi.

21 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında suç örgütünün tepe yöneticilerinden 30 şüphelinin kripto hesapları dahil tüm mal varlığına el konulurken, söz konusu örgütün 2018'de faaliyet göstermeye başladığı belirlendi. 5 yıllık süreçte yapılan operasyonlarla birlikte toplam 21 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAKAN SOYLU : 524 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nun bilgilerini paylaştı. Bakan Soylu, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın da yaptığı tahkikat neticesinde ortaya 53'üncü kökünü kurutma operasyonunun hem finans ayağı hem de satışlarının liderlerinin, yöneticilerinin, imalatçılarının, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı" dedi.

OPERASYONA 2 BİN 841 PERSONEL KATILDI

Kökünü Kurutma Operasyonun da 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapıldığını aktaran Soylu, "524 şüpheli de sabah 04.00'te, İstanbul, Ankara'nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz, hem de uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya'da 24 kişi, Türkiye'de ise 4.1. Avrupa'nın birçok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor. Amerika'da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor. Bu tabi, bizim de bu konuda yoğun bir baskı altında olduğumuzun en önemli delillerinden birisidir. Onlar pes etti, biz ise Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Rotası Türkiye'den yaptığımız yakalamalar sonucunda başka noktaya kaymış oldu" dedi.