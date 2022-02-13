Madde bağımlısı doktor hastanede kriz geçirdi

İstanbul Şişli'deki bir hastanede görev yapan genel cerrah doktoru olan Aziz M. (30), geçtiğimiz yıl 25 Ekim günü tedavi edilmek üzere hastaneye gelen bir hasta için hastanede bulunmayan bir ilaca ihtiyaç duydu. Bunun için otomasyon sisteminden 'T***x' isimli narkotik ilaçtan 15 adet sipariş etti. Doktor ilacı teslim alırken, hasta ise taburcu edildi.

Aziz M.'nin hastanede olduğu bir gün, Genel Cerrahi Servisi asistan odasında yerde baygın vaziyette bulunurken yanında kullanılmış boş bir enjektör olduğu görüldü.

Olayın üzerine Dr. Aziz M, görev yaptığı hastanenin psikiyatri polikliniğine sevk edildi. Ayaktan tedavi gören Aziz M, ilaç bağımlılığı şüphesi nedeniyle hastanenin AMATEM Kliniğine yönlendirildi. Hastane yönetimi ayrıca; Dr. Aziz M.'nin aktif doktor olarak hastanede çalışmasının uygun olmayacağından görevden el çektirilmesi gerektiğini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

Aziz M. hakkında Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.

'OMZUM ÇIKMIŞTI O SEBEPLE ALDIM'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan doktor, omzu çıktığı için ilaç kullandığını, ilaç bağımlılığı ya da madde kullanımını kabul etmeyerek, "Sigara kullanmıyorum. Bunun dışında alkol ya da uyuşturucu herhangi bir madde bağımlılığım yoktur. Hali hazırda psikiyatri uzmanı gözetiminde anti depresan ilaç kullanmaktayım. Yaşadığım bu durum için üzgün olduğumu, işimi layığınca yapmaya çalıştığımı, istenilen her zaman kan ve idrar tetkiki vermeye hazır olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

Soruşturma kapsamında hastane çalışanlarının tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Hastanede görevli E.K. isimli hemşire, Aziz M.'nin 1,5 yıl kadar önce ani öfke nöbetleri, çok sakin konuşurken ani sinirlenip bağırmaları, dengesiz konuşmaları, uykuya meyilli halleri olduğunda servisteki herkesin dikkatini çektiğini belirterek; "Yaşanan hatırlamadığı zamanlar oluyordu. Bir sabah tuvalete girmiş, tuvaletten çıktığında bayılmış. Personel görmüş, müdahale etmişler. Bir gün hastane içerisinde solunum stresine girdiğini, entübe edildiğini, yoğun bakıma yatırıldığını duydum. AMATEM'e devam ettiğini söylüyordu" dedi.

Bir başka tanık ise Aziz'in tedavi edilmesi gerektiğini anlattı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma sürerken İl Sağlık Müdürlüğü, Aziz M'nin bağımlı olup olmadığının tespit edilebilmesi için ivedilikle bir AMATEM kliniğine sevk edilerek yatışının sağlanmasını talep ederek; yatış ve tedavisi sonrasında bağımlı olup olmadığının, genel cerrahi asistanı olarak görevine devam edip edemeyeceğinin karar verilene kadar görevden uzaklaştırıldı.

Sağlık Müdürlüğünün ihbarı sonrası 15 narkotik tür ilacı hile ile ele geçiren doktorun kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Doktor Aziz'in günlük maksimum dozun çok üzerinde ilaç talep ederek uhdesinde tuttuğu ilaçların hiçbirinin hastaya kullanılmadığı ve hastane eczanesine de hiç teslim edilemeyerek hile ile bu ilaçların servise teslimini sağlayıp mal edindiği ileri sürüldü.