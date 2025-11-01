Madde bağımlısı koca katliam yaptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın detayları kan dondurdu. Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada Onur. A., yanındaki iki tabancadan biriyle önce kendi eşi Mine Arı'ya, sonra onu kurtarmaya gelen aile fertlerine ateş açtı. Saldırıda amcası Özgür Arı ve eşi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLE

Şüphelinin annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve amcası F.A. (45) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Mine Arı'nın hamile olduğu ve Onur Arı'nın madde kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.