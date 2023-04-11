Maddenin kimyasal yapısında birçok farklı değişiklik gözlenmektedir. Bu farklılıklar ve değişiklikler dışında kalan nitelikleri deneysel çalışmalar aracılığıyla inceleyen bilim dalı fizik olarak tanımlanmaktadır. Bu yazımızda sizler için maddenin boşlukta kapladığı yere ne denir, fizikte maddenin boşlukta kapladığı yer nedir, nasıl adlandırılır gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Maddenin Boşlukta Kapladığı Yere Ne Denir?

Maddenin uzay ve zaman arasındaki hareketleri, fizik bilimi tarafından incelemektedir. Uzay boşluğunda birtakım tanecikli yapılar bulunmaktadır. Bu tanecikli yapılar madde olarak adlandırılmaktadır. Maddenin en küçük yapı taşı atom olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu atomların bir araya gelmesiyle madde oluşmaktadır. Fizik bilimi hakkında daha fazla bilgiye erişmek isteyenler maddenin boşlukta kapladığı yer nedir diye merak etmektedir. Maddenin boşlukta kapladığı yer, hacim olarak isimlendirilmektedir.

Hacim Bir Varlığın Boşlukta Kapladığı Yer Midir?

Uzak boşluğunda yer alan hem hacmi hem de kütlesi olan yapı taşları, madde olarak tanımlanır. Köpek, taş, ağaç gibi varlıklar madde olarak kabul edilmektedir. Öte yandan enerji, ışık, zaman, kuvvet gibi olgular ise madde olarak gösterilmemektedir. Çünkü bu şeyler ne bir kütle ağırlına ne de bir hacme sahiptir. Bu bağlamda maddelerin uzay boşluğunda kapladıkları alana hacim denmektedir. Yani bir varlığın boşluktaki yeri hacim olarak tanımlanmaktadır.