Maddi hasarlı kaza cinayetle bitti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Ege Vural (19) ve Recep Vural (21) kardeşlerin aracı, önceki gün Suat Efe'nin (24) kullandığı araçla çarpıştı. Aracında yaklaşık 100 bin lira hasar oluşan Suat Efe, iki kardeşten zararının karşılanmasını istedi. Taraflar, eski Tren Garı karşısında buluştu. Yanında ağabeyi Onur Efe (29 ve akrabası Ömer Durmuş (32) ile birlikte gelen Suat Efe, iki kardeşle tartışmaya başladı. Ege Vural, Suat Efe, Onur Efe ve Ömer Durmuş'u bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Suat Efe ve Ömer Durmuş hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Onur Efe'nin tedavisi sürüyor.