Maden işçisi Orhan Maskar aile mezarlığına defnedildi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan maden işçisi Orhan Maskar, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. TTK'ya ait Karadon Müessese Müdürlüğünde bağlı maden ocağında, 263 metre altında meydana gelen göçükte kalarak hayatını kaybeden Orhan Maskar'ın (44) Türk bayrağına sarılı tabutu Bartın'a bağlı Ellibaş Köyü'ne getirildi. Baba ocağında helalleşmenin ardından Maskar, Ellibaş Köyü merkez caminde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben uğurlandı.

Cenaze törenine; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, genel müdür yardımcıları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şubesi Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, Zonguldak ve Bartın İl Protokolleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Orhan Maskar, gözyaşı ve dualar eşliğinde köydeki aile mezarlığına defnedildi.