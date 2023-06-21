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Giriş Tarihi: 21.6.2023 18:35 Son Güncelleme: 21.6.2023 19:39

Maden şehidi Eroğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı ocakta çalıştığı sırada meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren maden işçisi Hüseyin Eroğlu (27) gözyaşları arasında defnedildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Maden şehidi Eroğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'ne bağlı ocakta çalıştığı sırada 19 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 21 Haziran 2023 tarihinde şehit olan 27 yaşındaki Maden İşçisi Hüseyin Eroğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Madenci için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Muharremler Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TTK Genel Müdürlüğü ile Müesseseler yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkanları ve yöneticileri, şehit madencinin mesai arkadaşları, madenciler ve yakınları katıldı.

Şehit Madenci Hüseyin Eroğlu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. TTK'da 2019 yılında işbaşı yapan maden şehidi Hüseyin Eroğlu, bekardı. Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ile etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak deprem bölgesine yardıma giden madencilerden biriydi.

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Maden şehidi Eroğlu gözyaşları arasında toprağa verildi
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