Madencilerimizle gurur duyuyoruz

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, deprem bölgesinde büyük bir dayanışma örneği göstererek arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren maden işçilerine ve MTA işçilerine desteğini sürdürüyor.

Hatay ve Adıyaman'ın ardından Kahramanmaraş'a geçtiklerini anlatan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Maden işçilerimiz cansiperane girilmez denen binalara, enkazlara girerek yaralıları kurtarıyorlar. Onlarla sadece biz değil, tüm Türkiye gurur duyuyor. Madenciler her zaman ülkemizin en zor zamanında en ön safta yer almıştır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin ardından arama ve kurtarma faaliyetlerinde en önde yer alan TTK ve MTA işçileri büyük bir dayanışma ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Binlerce maden işçisi, teknik ekip ve maden mühendisleriyle birlikte yeraltında edindikleri tecrübeleri enkazlarda kullanıyor. Enkazlarda tahkimatlarla ilerleyen işçiler, domuz damı sistemiyle birçok yaralıyı kurtarmayı başardı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, deprem bölgesindeki maden işçilerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Madencilerimizin talep ve isteklerini yetkililere ileten Genel Başkan Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, çalışmaları yakından takip ediyor.

Hatay'daki çalışmalarının ardından Adıyaman'a geçtiklerini bugün de Kahramanmaraş'ta olduklarını ifade eden Yeşil, "GMİS Yönetimi olarak 3 günden beri deprem bölgesinde madenci kardeşlerimizle birlikteyiz. Onların işini kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. MTA işçilerimiz de deprem bölgesine geldi. Tüm işçilerimize bu birlik ve beraberlik ve dayanışma için teşekkür ediyorum. Teknik eleman ve mühendislerimize de teşekkür ediyorum. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

İlk andan itibaren dayanışma içerisinde olduk ve birlikte hareket ettik. Madenciler, deprem sonrası gönüllü olarak deprem bölgesine yardıma koşmak için birbirleriyle yarıştılar. Binlerce maden işçisi arkadaşımız deprem bölgesinde bilgileri, cesaretleri, tecrübeleriyle can kurtarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde durum çok kötü. İşçilerimiz cansiperane bir şekilde, girilemez denen binalara, enkazlara girerek yaralıları kurtarıyorlar. Onlarla sadece biz değil, tüm Türkiye gurur duyuyor. Madenciler her zaman ülkemizin en zor zamanlarında en ön safta yer almıştır. Bugün de maden işçisi bu deprem felaketinde en önde canını ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, sahada ve saha dışında tedarik ve koordinasyon zincirinde emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlara güç kuvvet versin" dedi.