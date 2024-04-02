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Giriş Tarihi: 2.4.2024 14:03 Son Güncelleme: 2.4.2024 14:22

Madende elektrik çarpan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Madende elektrik çarpan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Dilaver Mahallesi'nde özel bir maden ocağında sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda ocakta elektrikçi olarak çalışan Soner Korkut (25) elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Meydana gelen olayın ardından yer üstüne çıkarılan maden işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden maden işçisi Soner Korkut otopsi için morga kaldırıldı.

Kazanın ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, madencinin cenazesi otopsinin ardından Çaycuma İlçesine bağlı Dağüstü köyünde düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilmesi bekleniyor.

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Madende elektrik çarpan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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