Haberler Yaşam Haberleri MAF Sensörü Nedir? Hava Akış Metresi (MAF) Ne İşe Yarar, Çalışmazsa Ne Olur?
Giriş Tarihi: 3.4.2023 13:20 Son Güncelleme: 3.4.2023 13:22

MAF Sensörü Nedir? Hava Akış Metresi (MAF) Ne İşe Yarar, Çalışmazsa Ne Olur?

MAF sensörü nedir diyenlerin, bu parçanın araçlarda motora giriş yapan havanın miktarını belirleyen hayati bir parça olduğunu bilmesi gerekir. Hava akış metresi ne işe yarar sorusu bu parçayla ilgili en merak edilen husustur. Bu önemli parçanın görevlerini ve MAF sensörü çalışmazsa ne olur sorusunun yanıtını her araç sahibi bilmelidir. Peki, hava akış sensörü nerede bulunur, arıza belirtileri neler? İşte bu parçanın çalışma prensibi ve MAF sensörü arızası hakkında detaylar.

MAF Sensörü Nedir? Hava Akış Metresi MAF Ne İşe Yarar, Çalışmazsa Ne Olur?

Hava akış metresinin motora hava akışı sağladığını bilmeyenler, MAF sensörü nedir diye sorabilir. Hava akış metresi ne işe yarar sorusunun yanıtına baktığımıza, bu parçanın motora giren havayı temizleyen filtreden gaz kelebeğine ne kadar hava aktarılacağını belirlediği sonucuyla karşılaşırız. MAF sensörü çalışmazsa ne olur, motor arıza ışığı yanar ve araba yavaşlamaya başlar. Peki, MAF sensörünün arıza belirtileri arasında neler bulunur, arabada hava akış sensörü nerede bulunur? İşte yanıtı!

MAF Sensörü Nedir?

Hava akış sensörü veya MAF, motora giren hava miktarını ölçen, düzenleyen ve bilgileri sürücü göstergesine iletmeyi sağlayan bir motor parçasıdır. Motor yeterli oranda hava almazsa, düzgün çalışması imkansızdır. Öte yandan arızalı bir hava sensörü, birtakım sorunlara ve aracı düzgün bir şekilde ısıtmada veya soğutmada çeşitli zorluklara neden olabilir. MAF sensöründe meydana gelen arızayı bazı belirtiler sayesinde anlamak mümkündür. Bunu tespit etmek için hava sensörü kablolarının bağlantılarında hasar oluşup oluşmadığını da kontrol etmek gerekebilir. Ardından uzman bir teknisyene göstermek ne olduğunu anlamak açısından önemlidir. MAF sensörünün bozulduğunu gösteren işaretler ise şunlardır;

  • Sürücü göstergesinde motorun arızalandığını gösteren ışık yanar,
  • Araç hızlanmakta zorlanır ve yavaş çalışmaya başlar,
  • Araba daha fazla yakıt tüketmeye başlar,
  • Motordan tuhaf sesler gelir,
  • Motorun gücü zayıflamaya başlar,
  • Hava akış sensörü ile bağlantı kesildiğinde aracın performansı artar,
  • Rölanti esnasında motorda titremeler oluşur.

MAF Sensörü Arızalanırsa Ne Olur?

Araç tipi ne olursa olsun, hava akışı sensörü doğru düzgün çalışmıyorsa, bir veya daha fazla sorun ortaya çıkabilir. Örneğin, MAF sensörünün yetersiz çalışması nedeniyle motor gittikçe zayıflayabilir. Kötü bir hava sensörü nedeniyle motor, doğru gaz / hava oranından yoksun kalabilir. Bu ise gücünü yitirmiş bir motorla sonuçlanır. Aynı zamanda düzensiz bir rölantiye neden olabilir. Araç kırmızı ışıkta veya başka bir yerde durduğunda rölantide aşırı titremeye başlıyorsa, bunun sorumlusu arızalı bir MAF sensörü olabilir.

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MAF Sensörü Nedir? Hava Akış Metresi (MAF) Ne İşe Yarar, Çalışmazsa Ne Olur?
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