Magadandalar işbaşında: Yaşlı kadının gözü kör oldu!

Şahinbey ilçesinin Barak Mahallesinde yapılan bir sokak düğününde kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler havaya ateş açtı. Ateşlenen bir silahtan çıkan mermilerden davetlilerden Döne Çakı'nın (65) başına isabet etti. Yaralanan yaşlı kadını görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının bir gözünü kaybettiği belirlendi.

Döne Çakı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis silahın sahibini bulmak için çalışma başlattı.