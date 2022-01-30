Maganda kurşunu doktoru komaya soktu

Ordu'da, evinin balkonunda maganda kurşunuyla yaralanan Dr. Aksın Serarslan'ın 12 Aralık'tan beri yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. SABAH'a konuşan doktorun kardeşi Ulaş Serarslan, "Bilinçsiz bir insan yüzünden abimin ve ailemizin tüm hayatı alt üst oldu. Maalesef bu cahillik toplumumuzda devam ediyor" dedi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Aksın Serarslan, 12 Aralık günü Altınordu ilçesindeki evinin balkonunda çiçek sularken nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla başından vuruldu. Ordu'daki beyin ameliyatının ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne sevk edilen genç doktorun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Kendisi gibi hekim olan kardeşi Dr. Ulaş Serarslan, SABAH'a konuştu: "Makineye bağlı ve durumu kritik. Hayatî tehlikesi devam ediyor. Yaşananlar tamamen bilinçsizlik ve cahillik. Bundan sonra yaşasa bile hayatını nasıl sürdüreceği belli değil. Eşi ve 3 çocuğu perişan halde. Ne yapacaklarını bilmiyor. Bunu yaşadık umarım başkaları da yaşamaz."