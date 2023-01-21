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Giriş Tarihi: 21.1.2023 10:04 Son Güncelleme: 21.1.2023 11:11

Maganda kurşunu evde oyun oynarken can aldı

İzmir’de evde bilgisayar oyunu oynayan 27 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Mahluf pencereden giren maganda kurşunu ile yaşamını yitirdi. Sırtına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalan talihsiz genç sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Maganda kurşunu evde oyun oynarken can aldı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi 5714/3 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Mahluf arkadaşları ile birlikte evde bilgisiyar oynadığı sırada, sokakta kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Mahluf ve arkadaşlarının bulunduğu odadaki cama isabet eden kurşun, camı delerek Mahluf'un sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Mahluf kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammed Mahluf'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki vatandaşlara ve evde bulunan Mahluf'un arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Ayrıca ekipler, Mahluf'un ölmesine neden olan tabancayı kim yada kimlerin ateşlediğini bulmak ve kimliklerini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Mahluf'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Maganda kurşunu evde oyun oynarken can aldı
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