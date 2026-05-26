Maganda TIR şoförü hamile sürücüye saldırdı

İstanbul trafiğinde sıkça rastlanan yol verme tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Sancaktepe'de dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olay, iki sürücünün karşı karşıya gelmesiyle başladı. Yol verme nedeniyle büyüyen tartışmada Ramazan K. (30) aracını durdurarak aşağı indi. Karşısındaki kadın sürücü Sibel K.'nın (32) hamile olmasına ve yanında çocuğu bulunmasına rağmen aldırış etmeyen TIR şoförü Ramazan K., sert adımlarla kadının üzerine yürüyerek tehditkâr tavırlar sergiledi. Sürücü kadın korkudan baygınlık geçirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayılan saldırı görüntülerinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, Ramazan K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Saldırganın aracı 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyetine de el konuldu. Polisteki işlemleri tamamlanan Ramazan K., "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyet olayla ilgili çok yönlü olarak tahkikat başlattı.