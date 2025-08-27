Maganda yenge damadı vurdu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Turpçu köyünde yaşayan Ali Karaca ve Beyzanur Beyazıt, önceki akşam ilçe merkezinde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünün ardından köye giden gelin ve damat, akrabalarıyla eğlenceye devam etti. Akrabaları, buradaki eğlencenin ardından da gelin ve damadı evlerine uğurlamak istedi. Bu sırada bazı akrabalar, kutlama için tabancayla havaya ateş açtı.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Damadın yengesi F.K. (47) da kutlamaya katılmak için ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş açmak istedi. Ancak tabancadan çıkan kurşun damadın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan 23 yaşındaki damat, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, yenge F.K.'yı (47) ve eşi H.K. gözaltına alındı. F.K.'nın bahçesinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan karı koca, adliyeye sevk edildi. F.K. "adam öldürme", eşi H.K. ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı. Hayatını kaybeden damat Ali Karaca'nın cenazesinin ise bugün toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.