Magandaların öldürdüğü meyve satıcısı yaralıya yardım ederken öldü

Olay, 8 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden dayı yeğen arasında husumet oluştu. Yeğenler, pazarcı esnafı dayılarından alacaklarını almak için İstanbul'dan, Adana'ya geldi. Esnaf dayı ile yeğenleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan ve yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten, meyveci Yusuf Solmaz ile 5 kişiye isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelikten ile Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

VURULAN ADAMA YARDIM ETMEK İSTEMİŞ

Silahlı kavgayla ilgisi olmayıp, hayatını kaybeden Solmaz'ın cenazesi Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Solmaz'ın, kavganın ilk anlarında hayatını kaybeden Talip Çelikten'e yardım etmek için yanına gittiği sırada vurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca Solmaz'ın oturduğu mahallede satacağı meyve ve sebzeleri satın almak için semt pazarına gittiği öğrenildi. Solmaz'ın satın aldığı ürünlerin de hala elektrikli bisikletin sepetinde durduğu görüldü.

MEYVE VE SEBZELERE DOKUNAMIYOR

Duydukları üzüntü nedeniyle kardeşinin satmak için hazırladığı ürünlere dokunamadıklarını belirten Abdullah Solmaz, "Kavga sırasında bir taraf pazarın içine doğru kaçıyor, diğerleri de arkalarından ateş ediyor. O sırada tantunici vuruluyor. Şüpheliler arabaya binip kaçarken, kardeşim de vurulana yardım etmek için yanına gidiyor. Bir süre sonra tekrar gelip, yine ateş açıyorlar. Kardeşim o sırada vuruluyor. Vurulan kimsenin olayla ilgisi yok. Benim kardeşim merhamet dolu, çok güzel bir insandı. 3 çocuğu var. Kızlarından biri İzmir'de okuyor. Şimdi nasıl okuyacak, kim arkalarında duracak?" dedi.

Talip Çelikten

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Acılı ağabey Solmaz, "Pazara 10 dakika geç gitse ya da 10 dakika erken çıksa başına bir şey gelmeyecekti. Bu kavga öğle saatlerinde olsaydı, pazar daha kalabalık olacağı için daha çok kişi ölürdü. Biz önce Allah'ı, sonra devleti biliriz. Bu kadar silahın, pazarın ortasında ne işi var? Bir çocuk yetiştiriyorsun, bir maganda kurşununa gidiyor. Kardeşimin katillerinin en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi. Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.