Giriş Tarihi: 26.8.2025 21:19

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş açıp kaçtıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan av tüfeğiyle havaya ateş açan O.K.'yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisin geldiğini gören O.K., daha sonra evden çıktı ve koşmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan O.K. havaya ateş açılması sonucu fazla uzaklaşmadan yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Magandalıkta sınır tanımamış tüfekle havaya ateş açmıştı! Yakalanıp cezaevine gönderildi
