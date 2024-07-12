Mağazaları dolandıran sahte hemşire yakalandı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bağlı Atakent Mahallesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, H.K.Ş. isimli kadın, giyim mağazasından 2 pantolon, 4 tişört ve 2 çift ayakkabı aldı. Ödeme sırasında kartının limiti yetmediğini söyleyen H.K.Ş. isimli kadın, babasını arayarak mağazanın İBAN numarasının fotoğrafını çekip gönderdi ve para transferi yapılmasını istedi.

Daha sonra H.K.Ş. isimli kadın mağaza çalışanı Şükrü A.'ya Balıklıgöl Hastanesinde hemşire olduğunu ve nöbete gitmesi gerektiğini, paranın yarım saate ibana geleceğini söyleyerek mağazadan ayrıldı.

Durumdan şüphelenen mağaza çalışanı Şükrü A., kadının bıraktığı telefon numarasını defalarca aramasına rağmen kadına ulaşamadı. Şükrü A., daha sonra karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Olay sonrası çalışma başlatan ekipler güvenlik kamera görüntülerinden eşkâli belirlenen kadın kaldığı adreste yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan H.K.Ş. adlı kadın kendisini kamu personeli olarak tanıtarak kent merkezinde farklı tarihlerde 5 ayrı giyim mağazasından 32 bin 750 liralık alışveriş yaptıktan sonra parayı ödemeden kayıplara karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan H.K.Ş. "Güveni kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçundan" adli mercilere sevk edilecek