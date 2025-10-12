"Mağdur" motosikletli maganda çıktı

Yapılan araştırma sonucunda şahsın iddialarının aksine bir trafik magandası gibi davrandığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde bir motosiklet sürücüsünün aracının plakasını kapatarak, makas atarak ve egzozundan gürültü sesler çıkartarak seyir ettiği Emniyet Trafik ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Ekiplerimiz tespit üzerine dur ihtarında bulunmuş ancak sürücünün durmayarak kaçması üzerine yaklaşık 3 km süren takip sonucu aracın durmak üzereyken tekrar hareketlenmesi sebebi ile yol daraltılması yapılmış ve araç durdurulmuştur. Aracın durdurulması esnasında kaza meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış, araç sürücüsüne dur ihtarına uymamak, makas atmak, yetersiz ehliyet, plaka kapatma, abart egzoz gibi mevzuat hükümlerinden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulmuştur. Olay sonrası yapılan incelemede sürücünün daha önce benzer mevzuat hükümlerinden 12 kez durdurulduğu ve 16 adet trafik para cezası uygulandığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.