Magnum çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi sorgula: 2022 Magnum Maserati sonuçları açıklandı

Magnum çekiliş sonuçları kazananlar yapılan çekilişin ardından belli oldu. 2 farklı ile giden Porsche marka otomobil, asil isimlerin kabul etmemesi halinde yedek isimler arasında paylaşılacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. İşte Magnum çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi sorgulama ekranı
Magnum çekiliş sonuçları, 12 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen çekiliş ile netlik kazandı.
Çekiliş sonucuna göre 09264984 numaralı Burak Fidan asil talihli oldu.
Yedek talihli ise 11045571 numaralı Selahattin Acar oldu.
Kazanan talihliler 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
Çekilişin ardından sonuçlar 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde de olacak.
Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;
Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı oldu.