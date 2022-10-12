Magnum çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi sorgula: 2022 Magnum Maserati sonuçları açıklandı

Magnum çekiliş sonuçları kazananlar yapılan çekilişin ardından belli oldu. 2 farklı ile giden Porsche marka otomobil, asil isimlerin kabul etmemesi halinde yedek isimler arasında paylaşılacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. İşte Magnum çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi sorgulama ekranı